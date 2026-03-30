BFF, BNP Paribas supera il 3% ma precisa: normale attività di trading

(Teleborsa) - BFF Bank , società attiva nella finanza specializzata e quotata su Euronext Milan, ha ricevuto una comunicazione da BNP Paribas con cui la stessa informa che, a seguito di diverse transazioni effettuate sul mercato e over the counter (OTC), le posizioni consolidate del Gruppo in BFF hanno superato, alla data di negoziazione del 18 marzo 2026, la soglia regolamentare del 3%. A tale data, BNP Paribas detiene, a livello di gruppo, il 3,64% del totale delle azioni emesse / del totale dei diritti di voto.



In tale comunicazione BNP fa presente che "l'acquisto di tali titoli è in linea con il normale svolgimento delle nostre attività di trading e non implica né l'intenzione di attuare una strategia specifica, né la volontà di esercitare un'influenza specifica sulla gestione di BFF Bank".

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