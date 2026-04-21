Milano 20-apr
48.207 0,00%
Nasdaq 20-apr
26.590 -0,31%
Dow Jones 20-apr
49.443 -0,01%
Londra 20-apr
10.609 0,00%
Francoforte 20-apr
24.418 0,00%

Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana -0,24%

SSE a 4.072,39 punti

In breve, Finanza
Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana -0,24%
Indice SSE -0,24% a quota 4.072,39 all'apertura pomeridiana.
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