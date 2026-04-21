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Borsa: Sotto la parità il Nasdaq-100, in calo dello 0,42%

Il Nasdaq-100 chiude a 26.479,47 punti

In breve, Finanza
Borsa: Sotto la parità il Nasdaq-100, in calo dello 0,42%
L'indice dei titoli tecnologici USA mostra un frazionale ribasso dello 0,42% e archivia la seduta a 26.479,47 punti.
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