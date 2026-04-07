CR Volterra, sindacati: alta adesione allo sciopero per rinnovo del contratto integrativo

(Teleborsa) - "Notevole adesione" e "filiali quasi tutte chiuse" oggi 7 aprile alla Cassa di Risparmio di Volterra, dove lavoratrici e lavoratori hanno incrociato le braccia per sostenere la trattativa sul rinnovo del Contratto integrativo aziendale. Lo fanno sapere i sindacati First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e Fabi. La mobilitazione arriva dopo mesi di confronto avviato a dicembre e poi bloccato, senza sviluppi neppure al successivo tavolo in ABI.



"Non è una semplice rivendicazione salariale - afferma Marco Chirici, Segretario responsabile First Cisl CR Volterra - ma la difesa di un patrimonio di diritti e di relazioni industriali costruito in oltre quarant'anni". Chirici denuncia un cambiamento vissuto "sulla pelle delle lavoratrici e dei lavoratori", fatto di "pressioni crescenti e modelli organizzativi ridisegnati senza essere discussi", con un clima che avrebbe portato anche diversi colleghi a lasciare l'istituto. "Non è una coincidenza, è un segnale che non si può ignorare". In questo contesto, aggiunge, il contratto integrativo è "lo strumento con cui potrebbe essere governato il cambiamento con la partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori".

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