Dazi, Trump: "Mi ricorderò" delle aziende che non chiedono i rimborsi

(Teleborsa) - Martedì il presidente Donald Trump ha dichiarato alla CNBC che "ricorderà" con gratitudine le aziende statunitensi che non chiederanno il rimborso dei dazi da lui imposti unilateralmente, che la Corte Suprema ha successivamente dichiarato illegali.



Il commento di Trump è arrivato il giorno dopo che la U.S. Customs and Border Protection ha aperto un portale per consentire agli importatori di richiedere rimborsi per oltre 160 miliardi di dollari relativi ai cosiddetti dazi IEEPA.



Gli è stato chiesto di commentare il fatto che diverse grandi aziende, tra cui Apple e Amazon , non abbiano presentato richieste di rimborso per i dazi pagati, forse per timore di "offendere" Trump.



Alla domanda se avrebbe trovato offensivo il fatto che queste aziende chiedessero un rimborso, Trump ha risposto: "Sarebbe fantastico se non lo facessero". "In realtà, se non lo fanno, significa che mi conoscono molto bene", ha aggiunto. "Se non lo fanno, me li ricorderò", ha concluso Trump.

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