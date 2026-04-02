Usa, Trump pronto a imporre nuovi dazi al 100% sui farmaci

(Teleborsa) - L’amministrazione statunitense si starebbe preparando a imporre dazi del 100% su alcuni prodotti farmaceutici. Lo ha riferito il Financial Times, citando fonti a conoscenza della questione.



I dazi, che dovrebbero essere annunciati già oggi, saranno applicati alle aziende che non hanno raggiunto accordi con la Casa Bianca.



Questa mossa fa seguito alle minacce fatte alla fine dello scorso anno, quando Trump aveva annunciato che avrebbe imposto tariffe fino al 100% sulle importazioni di farmaci di marca e brevettati, a meno che il produttore non si sarebbe impegnato a costruire uno stabilimento produttivo negli Stati Uniti.

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