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Eurozona: andamento negativo per l'EURO STOXX Health Care

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: andamento negativo per l'EURO STOXX Health Care
Giornata negativa per il comparto sanitario dell'Area Euro, che continua la seduta a 845,09 punti, in calo dell'1,42%.
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