Eventi e scadenze del 21 aprile 2026

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

(Teleborsa) -

Martedì 21/04/2026

Appuntamenti:

International Economic Symposium Banca d'Italia-NABE - Centro Ciampi, via Nazionale, Roma - Tema del Simposio: "L'economia globale a un punto di svolta: tecnologia, politiche economiche e le prospettive di crescita". Il simposio esamina come il cambiamento tecnologico e le scelte di politica economica stiano plasmando le prospettive di crescita nelle economie degli Stati Uniti e dell'Europa nel 2026 e negli anni successivi, e le implicazioni per le imprese che operano in entrambe le aree. (da lunedì 20/04/2026 a martedì 21/04/2026)

Milano Design Week 2026 - La Milano Design Week 2026 è la manifestazione annuale che trasforma Milano in capitale mondiale del design, incentrata sul Salone del Mobile e sul Fuorisalone e diffusa tra Fiera Milano e la città, con mostre, installazioni, incontri e lanci di collezioni firmati da aziende internazionali e studi di design (da lunedì 20/04/2026 a venerdì 24/04/2026)

Fuorisalone 2026 - Fuorisalone è l'evento che insieme al Salone del Mobile.Milano definisce la Milano Design Week, la settimana del design che rappresenta il momento più importante dell'anno e il punto di riferimento mondiale per la design industry. L'edizione 2026 adotta il tema "Essere Progetto" (da lunedì 20/04/2026 a domenica 26/04/2026)

64° Salone del Mobile.Milano 2026 - Rho Fiera, Milano - Il Salone del Mobile di Milano è considerato il più grande evento internazionale del Mobile, appuntamento di riferimento per migliaia di imprese che operano nel settore dell'arredo e del progetto. Forum degli addetti ai lavori con centinaia di espositori e migliaia di prodotti esposti. L'evento riunisce quest'anno oltre 1.900 espositori da 32 Paesi su più di 169.000 metri quadrati di superficie espositiva netta (da martedì 21/04/2026 a domenica 26/04/2026)

MACFRUT 2026 - Rimini, Expo Centre - 43ª edizione di Macfrut, fiera internazionale della filiera ortofrutticola, settore chiave del made in Italy, che raccoglie oltre 1400 espositori, 800 top buyer da tutto il mondo, 10 Regioni presenti, saloni tematici e un centinaio di eventi. Inaugurerà la fiera il Ministro Francesco Lollobrigida. Presenti i Ministri di Libano, Siria e Repubblica Dominicana (da martedì 21/04/2026 a giovedì 23/04/2026)

UE - Videoconferenza informale dei ministri dei Trasporti - I ministri dei Trasporti si riuniranno per una videoconferenza informale al fine di discutere dell'impatto dei recenti sviluppi geopolitici sul settore dei trasporti dell'UE

UE - Consiglio "Affari esteri" - Il Consiglio procederà a uno scambio di opinioni sulla guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina e sulla situazione in Medio Oriente alla luce degli ultimi sviluppi. I ministri discuteranno inoltre del Caucaso meridionale e della situazione in Sudan a tre anni dallo scoppio del conflitto in corso

09:15 - Camera dei Deputati - Audizione su contratto tra Ministero Imprese e Poste, Del Fante - La Commissione Trasporti svolge l'audizione dell'AD di Poste italiane, Matteo Del Fante, nell'ambito dell'esame dello schema di contratto di programma tra il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e la società Poste italiane Spa per il quinquennio 2026-2031

11:00 - Attività di Governo - Ministro Urso - Roma, Palazzo Piacentini - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, introduce l'evento "Un'alleanza per il Pane! organizzato da Assitol, Assipan, Federazione Italiana Panificatori Pasticceri e Affini

11:00 - Istat - Gli effetti della tassazione dei redditi d’impresa sulle società di capitali - Anno 2025

11:00 - ANAC - Relazione Annuale al Parlamento - Aula della Regina, Camera dei Deputati - Il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, Giuseppe Busìa, presenterà al Parlamento la Relazione annuale sull'attività svolta da ANAC nel 2025. Parteciperanno all'incontro il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, che interverrà con un saluto iniziale

12:00 - Istat - Bilancio demografico mensile - gennaio 2026

13:00 - Attività di Governo - Ministro Urso - Roma, Associazione Civita - Palazzo Generali - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, conclude l'evento "Growing together through partnership. How Venture Capital in Italy and Kenya can drive the next wave of innovation", promosso dall'Italy-Kenya Business Forum

14:00 - Camera dei Deputati - Copasir, audizione Frattasi - Palazzo San Macuto - Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica svolge l'audizione di Bruno Frattasi, direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale

14:00 - Senato - Contratto di programma di Poste Italiane, audizione Ministro Urso - Roma, Palazzo Madama - Audizione del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in VIII Commissione del Senato della Repubblica su contratto di programma di Poste Italiane

14:30 - "L'IA nel mercato del lavoro italiano, Professioni, modelli di adozione e la sfida della formazione" - Confindustria, Sala Pininfarina, Roma - Evento organizzato da Anitec-Assinform, in collaborazione con il Politecnico di Torino. Lo studio analizza l'impatto dell'intelligenza artificiale sul mercato del lavoro, sui modelli di adozione nelle imprese e sull'evoluzione delle competenze. Tra gli interventi,Massimo Dal Checco, Presidente Anitec-Assinform, Marco Gay, Presidente Unione Industriali Torino, Natale Forlani, Presidente INAPP e Mario Nobile, Direttore Generale AgID

15:00 - Engineering - "AI Italia. L’AI tra innovazione e sovranità digitale" - Sala Zuccari, Senato della Repubblica - Evento organizzato su iniziativa della Vicepresidente del Senato Licia Ronzulli in collaborazione con Engineering. Focus sull'importanza di realizzare la via italiana a un'Intelligenza Artificiale sovrana, sicura e sostenibile. Interverranno, tra gli altri, i Sottosegretari alla Presidenza del Consiglio Alberto Barachini e Alessio Butti, Aldo Bisio (CEO Engineering), e il Prefetto Bruno Frattasi (Direttore Generale ACN)

15:30 - Attività di Governo - Ministro Urso - Roma, Palazzo Piacentini - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, presiede alla presentazione del francobollo dedicato a Papa Francesco, alla presenza dei rappresentati della filatelia della Santa Città del Vaticano

17:00 - Camera dei Deputati - Contratto di programma di Poste Italiane, audizione Ministro Urso - Roma, Palazzo Montecitorio - Audizione del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in IX Commissione della Camera dei Deputati su contratto di programma di Poste Italiane

17:00 - Camera dei Deputati - Audizione su contratto tra Ministero Imprese e Poste, ministro Urso - La Commissione Trasporti svolge l'audizione del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, nell'ambito dell'esame dello schema di contratto di programma tra il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e la società Poste italiane Spa per il quinquennio 2026-2031

Titoli di Stato:

Tesoro - Comunicazione BTP Short - BTP€i

Aziende:

3M - Risultati di periodo

Caltagirone Editore - Assemblea: Bilancio

Compagnia Dei Caraibi - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

General Electric - Risultati di periodo

Italgas - Assemblea: Bilancio

Moncler - Appuntamento: Conference call con la comunità finanziaria - Assemblea: Approvazione del Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 2025 - CDA: Approvazione dell’Interim Management Statement al 31 marzo 2026

Mondadori - Assemblea: Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 - 22 aprile in eventuale seconda convocazione

Saipem - CDA: Risultati consolidati al 31 marzo 2026 - Comunicato stampa

Ubaldi Costruzioni - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

United Airlines Holdings - Risultati di periodo

United Health - Risultati di periodo





(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))

Condividi

```