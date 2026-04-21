Francoforte: nuovo spunto rialzista per Delivery Hero
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance di Delivery Hero, con una variazione percentuale del 2,12%.
Comparando l'andamento del titolo con il MDAX, su base settimanale, si nota che Delivery Hero mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +21,27%, rispetto a +4,93% del MDAX).
Le implicazioni di breve periodo di Delivery Hero sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 20,8 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 20,5. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 21,1.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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