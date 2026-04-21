Francoforte: positiva la giornata per Brenntag
(Teleborsa) - Bene il distributore tedesco di prodotti chimici, con un rialzo del 2,22%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Brenntag evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Brenntag rispetto all'indice.
Le implicazioni di breve periodo di Brenntag sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 61,57 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 60,51. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 62,63.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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