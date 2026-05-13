Francoforte: andamento negativo per Brenntag

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il distributore tedesco di prodotti chimici , che presenta una flessione dell'1,97% sui valori precedenti.



La tendenza ad una settimana di Brenntag è più fiacca rispetto all'andamento del DAX . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





La tendenza di breve di Brenntag è in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 62,13 Euro e supporto a 60,07. A livello tecnico ci si attende un allargamento della scia rialzista verso l'area di resistenza individuata in area 64,19.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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