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Francoforte: andamento negativo per Brenntag

Migliori e peggiori
Francoforte: andamento negativo per Brenntag
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il distributore tedesco di prodotti chimici, che presenta una flessione dell'1,97% sui valori precedenti.

La tendenza ad una settimana di Brenntag è più fiacca rispetto all'andamento del DAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


La tendenza di breve di Brenntag è in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 62,13 Euro e supporto a 60,07. A livello tecnico ci si attende un allargamento della scia rialzista verso l'area di resistenza individuata in area 64,19.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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