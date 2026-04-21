Francoforte: scambi negativi per Beiersdorf

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la compagnia di prodotti per la cura della persona , con una flessione del 2,33%.



La tendenza ad una settimana di Beiersdorf è più fiacca rispetto all'andamento del DAX . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Il quadro di medio periodo della società tedesca che controlla il marchio Nivea ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 77,09 Euro. Primo supporto individuato a 74,31. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 79,87.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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