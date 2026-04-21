New York: movimento negativo per Constellation Energy
(Teleborsa) - Pressione sul fornitore statunitense di energia pulita, che tratta con una perdita del 2,55%.
Lo scenario su base settimanale di Constellation Energy rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 275,3 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 287,2. Il peggioramento di Constellation Energy è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 270,3.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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