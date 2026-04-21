New York: profondo rosso per PDD Holdings

(Teleborsa) - Scende sul mercato la società di commercio globale , che soffre con un calo del 4,05%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100 , evidenzia un rallentamento del trend di PDD Holdings rispetto all' indice dei titoli tecnologici USA , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





La tendenza di breve di PDD Holdings è in rafforzamento con area di resistenza vista a 102,8 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 98,12. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 107,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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