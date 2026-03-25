Prosegue ben intonata la seduta a Wall Street

(Teleborsa) - Seduta in rialzo la seduta per Wall Street
, con il petrolio in calo, confermando l'ottimismo
dei mercati sulla fine della guerra in Medio Oriente
, nonostante i media locali riportino che l’Iran avrebbe rifiutato il piano in 15 punti
presentato dagli Stati Uniti per il cessate il fuoco.
"L'Iran
porrà fine alla guerra quando lo deciderà e quando saranno soddisfatte le sue condizioni", ha dichiarato un funzionario iraniano secondo quanto riportato dall'emittente televisiva statale iraniana in lingua inglese, Press TV, aggiungendo che Teheran continuerà i suoi "duri colpi" in tutto il Medio Oriente. Press TV, come tutte le emittenti televisive statali controllate dalla linea dura, ha proposto un proprio piano in cinque punti
, basato sulle dichiarazioni del funzionario che ha respinto la proposta statunitense. Tri punti, l'esercizio della sovranità iraniana sullo Stretto di Hormuz.
Sull'equity
, corre ARM
, azienda britannica di semiconduttori quotata al Nasdaq, che ha presentato un nuovo chip IA proprietario per data center
che il CEO Rene Haas prevede genererà 15 miliardi di dollari di fatturato entro il 2031. In tema IPO, secondo The Information SpaceX
, principale partecipazione azionaria del fondo Destiny Tech100
, punta a depositare il prospetto di offerta pubblica iniziale già questa settimana. Ben comprata anche PDD Holdings
in attesa dei risultati del quarto trimestre 2025.
Sul fronte macro
, nel 4° trimestre del 2025 è calato il deficit delle partite correnti
. Il disavanzo si porta a 190,7 miliardi di dollari rispetto ai 239,1 miliardi del trimestre precedente (rivisto da -226,4 miliardi).
Dalle rilevazioni di metà seduta, il Dow Jones
, che avanza del 0,85% a 46.514,66 punti; sulla stessa linea, aumento del 0,82% per l'S&P-500
, che si porta a 6.611,40 punti. Sale bene anche il Nasdaq 100
(+0,96%) e l'S&P 100
(+0,90%).
In cima alla classifica dei colossi americani
componenti il Dow Jones, Merck
(+2,98%), Johnson & Johnson
(+2,55%), Amazon
(+2,39%) e Honeywell International
(+2,32%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Salesforce
, che ottiene -1,35%.
Giornata fiacca per United Health
, che segna un calo dell'1,33%.
Piccola perdita per Nike
, che scambia con un -1,13%.
Tentenna Verizon Communication
, che cede lo 0,68%. Sul podio dei titoli del Nasdaq
, ARM Holdings
(+19,46%), Intel
(+8,19%), PDD Holdings
(+6,96%) e Alnylam Pharmaceuticals
(+6,72%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Verisk Analytics
, che prosegue le contrattazioni a -5,76%.
Pessima performance per Micron Technology
, che registra un ribasso del 4,32%.
Spicca la prestazione negativa di Atlassian
, che scende del 2,74%. Seagate Technology
scende del 2,56%.