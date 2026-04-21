Wall Street ritraccia a metà seduta e passa in rosso

(Teleborsa) - Wall Street ritraccia a metà seduta
e, dopo un avvio in denaro, viaggia ora in frazione ribasso. Prevale un clima di incertezza continua sulla risoluzione del conflitto in Medio Oriente. Nessuna variazione significativa per il Dow Jones
che si attesta sui valori della vigilia a 49.344 punti, mentre, al contrario, si muove al ribasso l'S&P-500
, che perde lo 0,32%, scambiando a 7.087 punti. Flette il Nasdaq 100
(-0,15%); in frazionale calo l'S&P 100
(-0,36%). Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per il comparto energia
. Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti utilities
(-1,22%), beni industriali
(-1,03%) e materiali
(-0,95%).
Prosegue a pieno ritmo la stagione delle trimestrali
, molto bene i conti delle società della difesa come RTX
e Northrop Grumman
, solide performance anche per GE Aerospace
e UnitedHealth
, bene anche Halliburton
e 3M
.
Focus di giornata anche all'audizione alla commissione Bancaria del Senato di Kevin Warsh
, il candidato del presidente Donald Trump alla guida della banca centrale statunitense dopo Jerome Powell. Nei suoi interventi Warsh ha affermato che la Fed ha bisogno di un nuovo quadro di riferimento
per affrontare l'inflazione persistente e che il presidente Trump non gli ha mai chiesto di impegnarsi
su alcuna decisione specifica in materia di tassi di interesse, assicurando che se eletto non sarà una "marionetta" nelle mani del Presidente.
In cima alla classifica dei colossi americani
componenti il Dow Jones, United Health
(+8,30%), Salesforce
(+1,77%), Microsoft
(+1,75%) e Amazon
(+1,53%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Merck
, che continua la seduta con -3,81%.
Sotto pressione Honeywell International
, con un forte ribasso del 3,52%.
Soffre Apple
, che evidenzia una perdita del 2,76%.
Preda dei venditori Johnson & Johnson
, con un decremento del 2,34%.
Al top
tra i colossi tecnologici di Wall Street
, si posizionano Zscaler
(+5,48%), CrowdStrike Holdings
(+4,87%), Palo Alto Networks
(+3,95%) e Fortinet
(+3,27%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su PDD Holdings
, che prosegue le contrattazioni a -4,34%.
Si concentrano le vendite su Honeywell International
, che soffre un calo del 3,52%.
Vendite su Apple
, che registra un ribasso del 2,76%.
Seduta negativa per DoorDash
, che mostra una perdita del 2,48%.