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New York: si concentrano le vendite su Sherwin Williams

Migliori e peggiori
New York: si concentrano le vendite su Sherwin Williams
(Teleborsa) - Ribasso per il produttore di vernici e rivestimenti, che presenta una flessione del 2,46%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Dow Jones, evidenzia un rallentamento del trend di Sherwin Williams rispetto all'indice americano, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


L'esame di breve periodo di Sherwin Williams classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 342,3 USD e primo supporto individuato a 331,7. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 352,9.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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