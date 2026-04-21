New York: si concentrano le vendite su Sherwin Williams

(Teleborsa) - Ribasso per il produttore di vernici e rivestimenti , che presenta una flessione del 2,46%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Dow Jones , evidenzia un rallentamento del trend di Sherwin Williams rispetto all' indice americano , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





L'esame di breve periodo di Sherwin Williams classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 342,3 USD e primo supporto individuato a 331,7. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 352,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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