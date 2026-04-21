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Northern Trust, prevale lo scenario rialzista a New York

Migliori e peggiori
Northern Trust, prevale lo scenario rialzista a New York
(Teleborsa) - Brillante rialzo per la multinazionale statunitense dei servizi finanziari, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 5,76%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Northern Trust più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


La tendenza di breve di Northern Trust è in rafforzamento con area di resistenza vista a 171,4 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 162,4. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 180,3.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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