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Siemens Energy, prevale lo scenario rialzista a Francoforte

Migliori e peggiori, In breve
Siemens Energy, prevale lo scenario rialzista a Francoforte
Ottima performance per il leader delle energie rinnovabili, che scambia in rialzo del 4,98%.
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