Londra: spinge in avanti Scottish Mortgage Investment Trust

(Teleborsa) - Ottima performance per la ssocietà di investimento in azioni di società quotate , che scambia in rialzo dell'8,32%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Scottish Mortgage Investment Trust evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Scottish Mortgage Investment Trust rispetto all'indice.





L'esame di breve periodo di Scottish Mortgage Investment Trust classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 14,09 sterline e primo supporto individuato a 13,66. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 14,53.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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