Parigi: brillante l'andamento di STMicroelectronics
(Teleborsa) - Avanza il microchip-maker italo-francese, che guadagna bene, con una variazione dell'1,96%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di STMicroelectronics più pronunciata rispetto all'andamento del CAC40. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
La tendenza di breve del produttore di semiconduttori è in rafforzamento con area di resistenza vista a 38,3 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 37,79. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 38,8.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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