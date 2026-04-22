Milano
11:23
47.864
-0,08%
Nasdaq
21-apr
26.479
0,00%
Dow Jones
21-apr
49.149
-0,59%
Londra
11:24
10.501
+0,03%
Francoforte
11:23
24.305
+0,14%
Mercoledì 22 Aprile 2026, ore 11.40
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Parigi: andamento rialzista per Danone
Parigi: andamento rialzista per Danone
Migliori e peggiori
,
In breve
22 aprile 2026 - 09.50
Avanza il
produttore di alimenti e bevande
, che guadagna bene, con una variazione del 2,71%.
Condividi
Leggi anche
Parigi: andamento rialzista per Danone
Parigi: calo per Danone
Parigi: positiva la giornata per Danone
Parigi: in calo Danone
Titoli e Indici
Danone
+2,95%
Altre notizie
Parigi: andamento rialzista per EssilorLuxottica
Parigi: andamento rialzista per Teleperformance
Danone acquisirà Huel per crescere nella nutrizione funzionale
Parigi: andamento rialzista per Capgemini
Parigi: andamento negativo per EssilorLuxottica
Parigi: andamento sostenuto per Legrand
Guide
Insider trading: come funziona, origini e quali sono le regole oggi
L’insider trading è l’uso illecito di informazioni privilegiate, cioè sicure, non ancora pubbliche e potenzialmente in grado di influenzare il prezzo di strumenti finanziari, per comprare, vendere o...
leggi tutto