Milano 11:23
47.864 -0,08%
Nasdaq 21-apr
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Dow Jones 21-apr
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Londra 11:24
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Francoforte 11:23
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Parigi: andamento rialzista per Danone

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: andamento rialzista per Danone
Avanza il produttore di alimenti e bevande, che guadagna bene, con una variazione del 2,71%.
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