Milano 17:35
47.903 -0,63%
Nasdaq 18:25
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Dow Jones 18:25
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Londra 17:35
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Francoforte 17:35
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Perde General Electric sul mercato di New York

Migliori e peggiori, In breve
Perde General Electric sul mercato di New York
In forte ribasso la multinazionale statunitense attiva nei settori della tecnologia e dei servizi, che mostra un -5,79%.
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