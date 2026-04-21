Piazza Affari: andamento sostenuto per Caltagirone SpA

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la Holding del cemento, dell'immobiliare e dell'editoria , che tratta in utile del 2,40% sui valori precedenti.



L'andamento di Caltagirone SpA nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





La tendenza di breve di Caltagirone SpA è in rafforzamento con area di resistenza vista a 9,48 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 9,29. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 9,67.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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