Piazza Affari: andamento sostenuto per Caltagirone SpA
(Teleborsa) - Rialzo marcato per la Holding del cemento, dell'immobiliare e dell'editoria, che tratta in utile del 2,40% sui valori precedenti.
L'andamento di Caltagirone SpA nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
La tendenza di breve di Caltagirone SpA è in rafforzamento con area di resistenza vista a 9,48 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 9,29. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 9,67.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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