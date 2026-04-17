Vianini Lavori (Caltagirone), Elena De Simone nominata presidente

(Teleborsa) - L'assemblea di Vianini Lavori, società del Gruppo Caltagirone, ha nominato come presidente Elena De Simone. Prende il posto di Massimo Romano che, in considerazione dei diversi incarichi ricoperti, aveva comunicato da tempo la propria indisponibilità ad un secondo mandato.



De Simone è presidente con deleghe operative di Domus Italia, società che opera nel segmento residenziale del mercato immobiliare, controllata dalla holding quotata, Caltagirone SpA , nella quale è consigliere. È stata AD di Grandi Stazioni Immobiliare - Gruppo Ferrovie dello Stato e consigliere di Banca Monte dei Paschi di Siena.



Vianini Lavori ha chiuso il 2025 con risultati in forte crescita, si legge in una nota, consolidando nel triennio un percorso di sviluppo che raUorza posizionamento e credibilità industriale della società nel mercato delle grandi opere infrastrutturali.

Condividi

```