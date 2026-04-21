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Piazza Affari: exploit di Avio

Migliori e peggiori, In breve, Spazio
Piazza Affari: exploit di Avio
Rialzo per l'azienda aerospaziale italiana, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,66%.
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