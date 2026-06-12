Piazza Affari: in bella mostra Avio
(Teleborsa) - Brillante rialzo per l'azienda aerospaziale italiana, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 7,66%.
Il confronto del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Avio rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Tecnicamente, Avio è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 39,95 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 38,85. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 41,05.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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