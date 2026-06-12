Piazza Affari: in bella mostra Avio

(Teleborsa) - Brillante rialzo per l' azienda aerospaziale italiana , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 7,66%.



Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Avio rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Tecnicamente, Avio è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 39,95 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 38,85. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 41,05.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```