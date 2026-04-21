Milano 13:32
48.397 +0,39%
Nasdaq 20-apr
26.590 0,00%
Dow Jones 20-apr
49.443 -0,01%
Londra 13:32
10.610 +0,01%
Francoforte 13:32
24.579 +0,66%

Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Safilo

Migliori e peggiori
Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Safilo
(Teleborsa) - Seduta positiva per il produttore di occhiali da sole e da vista, che avanza bene dell'1,83%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap, evidenzia un rallentamento del trend di Safilo rispetto all'indice delle società a media capitalizzazione, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva della big dell'occhialeria, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 1,793 Euro. Primo supporto visto a 1,769. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 1,755.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```