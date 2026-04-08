Piazza Affari: spinge in avanti Safilo
(Teleborsa) - Ottima performance per il produttore di occhiali da sole e da vista, che scambia in rialzo del 5,96%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap, evidenzia un rallentamento del trend di Safilo rispetto all'indice delle società a media capitalizzazione, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Il quadro tecnico della big dell'occhialeria suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 1,751 Euro con tetto rappresentato dall'area 1,79. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 1,725.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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