Piazza Affari: performance negativa per Safilo

(Teleborsa) - Rosso per il produttore di occhiali da sole e da vista , che sta segnando un calo del 2,11%.



L'andamento di Safilo nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





L'esame di breve periodo della big dell'occhialeria classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 1,787 Euro e primo supporto individuato a 1,749. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 1,825.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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