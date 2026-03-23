Piazza Affari: brillante l'andamento di Safilo
(Teleborsa) - Scambia in profit il produttore di occhiali da sole e da vista, che lievita del 3,66%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, si nota che Safilo mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -2,95%, rispetto a -3,68% dell'indice delle società a media capitalizzazione).
Il quadro tecnico della big dell'occhialeria suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 1,569 Euro con tetto rappresentato dall'area 1,691. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 1,493.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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