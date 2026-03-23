Piazza Affari: brillante l'andamento di Safilo

(Teleborsa) - Scambia in profit il produttore di occhiali da sole e da vista , che lievita del 3,66%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su base settimanale, si nota che Safilo mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -2,95%, rispetto a -3,68% dell' indice delle società a media capitalizzazione ).





Il quadro tecnico della big dell'occhialeria suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 1,569 Euro con tetto rappresentato dall'area 1,691. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 1,493.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```