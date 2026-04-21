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Piazza Affari: performance negativa per Interpump

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: performance negativa per Interpump
Composto ribasso per il costruttore di pompe ad alta pressione, in flessione del 2,20% sui valori precedenti.
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