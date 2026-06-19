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Piazza Affari: performance negativa per Sesa

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: performance negativa per Sesa
Ribasso per la società che offre servizi informatici e digitali per il segmento business, che presenta una flessione dell'1,96%.
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