Piazza Affari: performance negativa per Interpump

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il costruttore di pompe ad alta pressione , che presenta una flessione del 2,20% sui valori precedenti.



La tendenza ad una settimana di Interpump è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Le implicazioni di breve periodo della società industriale sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 37,92 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 36,9. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 38,94.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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