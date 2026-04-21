Piazza Affari: positiva la giornata per D'Amico
(Teleborsa) - Bene il leader mondiale nel trasporto marittimo, con un rialzo dell'1,93%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap, evidenzia un rallentamento del trend di D'Amico rispetto all'indice delle società a media capitalizzazione, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Nel breve periodo, D'Amico presenta una struttura in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 7,985 Euro e supporto a 7,79. I livelli operativi indicano un ampliamento della curva dai massimi di ieri, con le quotazioni che potrebbero spingersi fino all'importante area di resistenza stimata a quota 8,18.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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