Piazza Affari: positiva la giornata per D'Amico

(Teleborsa) - Seduta positiva per il leader mondiale nel trasporto marittimo , che avanza bene dell'1,82%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di D'Amico più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





La tendenza di breve di D'Amico è in rafforzamento con area di resistenza vista a 8,162 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 7,997. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 8,327.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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