Piazza Affari: positiva la giornata per D'Amico
(Teleborsa) - Seduta positiva per il leader mondiale nel trasporto marittimo, che avanza bene dell'1,82%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di D'Amico più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
La tendenza di breve di D'Amico è in rafforzamento con area di resistenza vista a 8,162 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 7,997. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 8,327.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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