Piazza Affari: scambi negativi per Saipem
(Teleborsa) - Si muove verso il basso la società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture, con una flessione del 2,05%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB, evidenzia un rallentamento del trend di Saipem rispetto al principale indice della Borsa di Milano, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista della società ingegneristica italiana. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 3,962 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 3,885. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 3,855.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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