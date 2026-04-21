Trump contrario a fusione tra American Airlines e United, ma non esclude aiuto del governo per Spirit in difficoltà

(Teleborsa) - Il presidente americano Donald Trump è contrario alle nozze
tra American Airlines
e United Airlines
. "Non mi piace vederli fondersi", ha detto il tycoon in un'intervista a CNBC in riferimento a una potenziale fusione tra le due compagnie aeree anche se American ha respinto le trattative
dichiarando di non essere né impegnata né interessata ad alcuna discussione per un merger con United.
"Non mi dispiacciono le fusioni" in generale ha aggiunto Trump, ventilando la possibilità di aiutare Spirit Airlines
, che sta faticando a riprendersi dopo aver presentato istanza di fallimento ad agosto per la seconda volta in meno di un anno.
"Mi piacerebbe che qualcuno comprasse Spirit Airlines
, che è in difficoltà", ha aggiunto il presidente. "Forse il governo federale dovrebbe dare una mano
".