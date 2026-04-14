United Airlines, rumors: CEO prospetta potenziale fusione con American durante incontro con Trump

(Teleborsa) - Il CEO di United Airlines Scott Kirby ha prospettato la possibilità di una fusione con American Airlines in un incontro con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump alla fine di febbraio. Lo scrive Reuters citando fonti a conoscenza della vicenda. Anche Bloomberg ha scritto che Kirby ha presentato l'idea ad alti funzionari governativi, anche se non è chiaro se da allora siano stati fatti dei veri e propri contatti o se sia effettivamente in corso un processo per valutare un accordo.



United e American Airlines sono tra le prime quattro compagnie aeree statunitensi, controllando insieme oltre un terzo del mercato. Una fusione creerebbe la più grande compagnia aerea del pianeta, sollevando probabilmente serie preoccupazioni in materia di antitrust.



United ha una capitalizzazione di mercato di circa 31 miliardi di dollari, rispetto ai soli 7,4 miliardi di dollari di American Airlines, alla chiusura di ieri. United ha perso il 15% del suo valore quest'anno, mentre American Airlines il 27%.

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