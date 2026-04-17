New York: ingrana la marcia United Airlines Holdings
(Teleborsa) - Brillante rialzo per la holding di compagnie aeree, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 9,50%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di United Airlines Holdings più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di United Airlines Holdings. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, United Airlines Holdings evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 105,8 USD. Primo supporto a 102,5. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 100,9.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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