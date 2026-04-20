New York: performance negativa per United Airlines Holdings

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la holding di compagnie aeree , che presenta una flessione del 2,68% sui valori precedenti.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500 , evidenzia un rallentamento del trend di United Airlines Holdings rispetto all' indice del basket statunitense , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





La tendenza di breve di United Airlines Holdings è in rafforzamento con area di resistenza vista a 101,4 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 97,58. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 105,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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