New York: performance negativa per United Airlines Holdings
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la holding di compagnie aeree, che presenta una flessione del 2,68% sui valori precedenti.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500, evidenzia un rallentamento del trend di United Airlines Holdings rispetto all'indice del basket statunitense, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
La tendenza di breve di United Airlines Holdings è in rafforzamento con area di resistenza vista a 101,4 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 97,58. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 105,2.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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