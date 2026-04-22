Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 21/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 21 aprile
Contenuto ribasso per il derivato italiano, che archivia la sessione in flessione dello 0,56%.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 47.895. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 47.095. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 46.775.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)