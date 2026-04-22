Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 21/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 21 aprile
Seduta debole per indice spagnolo, che ha ceduto terreno attestandosi in chiusura a 18.142,6.
Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 18.388,2. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 17.993,2. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 17.843,9, da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)