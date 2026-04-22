Borsa: Londra, apertura +0,11%

Milano 11:17
47.893 -0,02%
Nasdaq 21-apr
26.479 0,00%
Dow Jones 21-apr
49.149 -0,59%
Londra 11:17
10.502 +0,03%
Francoforte 11:17
24.315 +0,18%

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In breve, Finanza
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