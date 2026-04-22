Milano 17:28
47.783 -0,25%
Nasdaq 17:28
26.829 +1,32%
Dow Jones 17:28
49.519 +0,75%
Londra 17:28
10.479 -0,18%
Francoforte 17:28
24.199 -0,30%

Borsa: Perde poco Milano, in flessione dello 0,25%

Il FTSE MIB archivia la giornata a 47.785,46 punti

In breve, Finanza
Borsa: Perde poco Milano, in flessione dello 0,25%
Milano segna un mediocre calo dello 0,25%, terminando gli scambi a 47.785,46 punti.
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