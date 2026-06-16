Milano 15:41
52.369 +1,03%
Nasdaq 15:41
30.496 -0,16%
Dow Jones 15:41
52.047 +0,73%
Londra 15:41
10.507 +0,74%
Francoforte 15:41
24.950 +0,22%

Borsa: Seduta poco mossa per Milano, in crescita dello 0,34%

Il FTSE MIB inizia le contrattazioni a 52.013,51 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta poco mossa per Milano, in crescita dello 0,34%
Modesto guadagno per il principale indice della Borsa di Milano, in progresso dello 0,34%, che esordisce a 52.013,51 punti.
Condividi
```