Milano 17:35
50.029 -0,46%
Nasdaq 19:29
28.645 -1,51%
Dow Jones 19:29
50.211 -1,30%
Londra 17:35
10.255 +0,27%
Francoforte 17:37
24.195 -0,97%

Borsa: Perde poco Milano, in flessione dello 0,46%

Il FTSE MIB archivia la giornata a 50.029,17 punti

In breve, Finanza
Borsa: Perde poco Milano, in flessione dello 0,46%
Milano segna un mediocre calo dello 0,46%, terminando gli scambi a 50.029,17 punti.
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