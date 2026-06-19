Milano 9:57
53.048 +0,68%
Nasdaq 18-giu
30.406 0,00%
Dow Jones 18-giu
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Londra 9:57
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Borsa: Seduta poco mossa per Milano, in crescita dello 0,04%

Il FTSE MIB inizia le contrattazioni a 52.711,33 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta poco mossa per Milano, in crescita dello 0,04%
Modesto guadagno per il principale indice della Borsa di Milano, in progresso dello 0,04%, che esordisce a 52.711,33 punti.
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