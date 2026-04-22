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Bureau Veritas, quotazioni in calo a Parigi

Migliori e peggiori, In breve
Bureau Veritas, quotazioni in calo a Parigi
In forte ribasso l'azienda che offre servizi di valutazione e certificazione della conformità nei settori della qualità, della salute, della sicurezza e dell'ambiente, che mostra un -11,36%.
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