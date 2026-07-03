Milano 11:26
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Dow Jones 2-lug
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Londra 11:26
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Parigi: giornata depressa per l'OREAL

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: giornata depressa per l'OREAL
Sottotono il colosso dei cosmetici, che passa di mano con un calo del 2,44%.
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